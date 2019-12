Rooney absolvuje debut za Derby County vo štvrtok proti Barnsley

Londýn 31. decembra (TASR) - Najlepší kanonier anglickej futbalovej reprezentácie Wayne Rooney odohrá debut v drese svojho nového klubu Derby County vo štvrtok v zápase proti Barnsley. V utorok to potvrdil tréner anglického druholigistu Holanďan Phillip Cocu.



Rooney bude u dvojnásobného anglického majstra pôsobiť ako hrajúci asistent, prestup z amerického DC United ohlásil už v lete. "Ak máte k dispozícii takéhoto hráča, je to veľká posila," uviedol Cocu v súvislosti s akvizíciou 34-ročného útočníka.



Holandský tréner zároveň upozornil, že aj hráč takého kalibru ako Rooney sa v novom tíme potrebuje adaptovať. "Nemožno očakávať, že hneď od začiatku to bude prefektné, ale už len jeho prítomnosť v mužstve nám pomôže."



Rooney by mal Derby pomôcť poskočiť v Championship vyššie, momentálne patrí "baranom" v druholigovej tabuľke 17. miesto.