RTVS odvysiela na Trojke záznam triumfu Slovana vo finále PVP

Bratislava 20. mája (TASR) - Od najväčšieho klubového úspechu v československom, respektíve slovenskom futbale uplynie vo štvrtok 21. mája 51 rokov. Slovan Bratislava vtedy na štadióne v Bazileji zdolal vo finále Pohára víťazov pohárov (PVP) FC Barcelona 3:2. Záznam zo slávneho finále odvysiela RTVS prvýkrát od samotného zápasu. Športoví priaznivci si ho môžu pozrieť na Trojke vo štvrtok 21. mája o 22.00 h a v repríze v piatok 22. mája o 15.50.



Po vyše polstoročí sa športovej sekcii RTVS podarilo získať celý obrazový záznam duelu z Bazileja. Ten je doplnený o pasáže z priamej rozhlasovej reportáže, ktorú v pamätný večer vysielali na vlnách Československého rozhlasu legendárni reportéri Gabo Zelenay a Karel Malina. V archíve Slovenského rozhlasu je zachovaných približne 16 minút z ich reportovania. "Sme veľmi radi, že sa nám podarí priniesť na obrazovky unikátny záznam. Zaspomíname si ním na éru čiernobielych priamych prenosov a taktiež na obrovský úspech, ktorý je spoločne s titulom majstrov Európy z Belehradu jedným z dvoch vrcholov zlatej éry slovenského futbalu," uviedol v tlačovej správe riaditeľ Sekcie športu RTVS Matej Hajko.



Záznam pre archívne vysielanie nakomentovali Marcel Merčiak a Alexander Vencel st., bývalý česko-slovenský reprezentant a dlhoročný brankár Slovana Bratislava (1964 – 1977). "Je nezvyčajné spolukomentovať zápas, v ktorom som chytal. Najradšej by som bol, keby zo záznamu zmizol nešťastný moment druhého gólu Barcelony, ktorý som inkasoval priamo z rohového kopu, ale napriek tomu si myslím, že to bude pre fanúšikov Slovana i celého slovenského futbalu krásna spomienka na skvelých hráčov, na výnimočného trénera Michala Vičana a na náš fantastický úspech," povedal Vencel st.



Slovan sa stal prvým klubom zo strednej a východnej Európy, ktorému sa podarilo získať európsku trofej. "Bol to skvelý rok slovenského futbalu, veď Trnava postúpila do semifinále Pohára európskych majstrov, o rok neskôr cestovalo na majstrovstvá sveta do Mexika v 22-člennom kádri Československa 17 slovenských hráčov. Som presvedčený, že pamätníci tohto obrovského úspechu budú mať aj po vyše polstoročí zimomriavky pri slovách Gaba Zelenaya: Náš je pohár, krásny a veľký, nádherný! Komentovanie po boku brankárskej legendy Slovana a komentovanie takých veličín nášho futbalu, akými boli Karol Jokl, Alexander Horváth, bratia Čapkovičovci či ďalší, bolo pre mňa obrovským zážitkom," zdôraznil Marcel Merčiak.