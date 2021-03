Rui Patricio je po hrozivej kolízii pri vedomí, komunikoval s lekármi

Londýn 16. marca (TASR) - Brankár futbalistov Wolverhamptonu Wanderers Rui Patricio je po hrozivej kolízii so spoluhráčom Connorom Coadym pri vedomí a normálne komunikuje s lekármi. Po pondelkovom zápase 28. kola Premier League s FC Liverpool (0:1) to uviedol tréner Wolves Nuno Espirito Santo.



Rui Patricio utrpel v závere stretnutia vážne zranenie hlavy po nešťastnej zrážke s Coadym vo vlastnej šestnástke. Po zhruba 15-minútovom ošetrení vyniesli portugalského brankára z trávnika na nosidlách, následne ho previezli sanitkou do nemocnice. "Je v poriadku, bdelý, pri vedomí. Komunikuje a pamätá si všetko, čo sa stalo. Venujú sa mu doktori, je v dobrých rukách," povedal Nuno Espirito Santo po zápase. "Musíte byť pri takýchto situáciách obozretní, no mal by byť v poriadku. Coady ho nešťastne trafil kolenom, dostal silný úder do hlavy. Zatiaľ nevieme odhadhnúť, ako dlho bude mimo hry. Dôležité budú nasledujúce hodiny, keď budú lekári monitorovať jeho stav. Uvidíme, aké vážne je to zranenie," citovala trénera Wolverhamptonu agentúra DPA.



Zranenie dalo pripomenúť nepríjemný stret hráča vlkov Raula Jimeneza s obrancom Arsenalu Davidom Luizom vlani v novembri. Mexický reprezentant po ňom skončil na operačnej sále s prasknutou lebkou a doteraz sa nevrátil do súťažného diania. "Také situácie sa, žiaľ, vo futbale stávajú," dodal Espirito Santo. Domácemu brankárovi nasadili po zranení lekári kyslíkovú masku, po dlhšom ošetrení ho medzi žrďami nahradil John Ruddy. "Bol to škaredý moment. V takýchto chvíľach je všetko ostatné nepodstatné," komentoval situáciu tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



O triumfe hostí rozhodol v závere prvého polčasu bývalý hráč Wolves Diogo Jota. V neúplnej tabuľke najvyššej anglickej súťaže je úradujúci majster na 6. priečke, Wolverhampton figuruje na trinástej pozícii.