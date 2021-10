Rummenigge chce tvrdšie a precíznejšie pravidlá finančnej fair play

Mníchov 10. októbra (TASR) - Bývalý predseda Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge volá po prijatí nových pravidiel finančného fair play. Skvalitniť by sa mala hlavne oblasť udeľovania sankcií.



"Potrebujeme finančnú fair play, časť tretiu. Dôsledné musí byť predovšetkým implementovanie sankcií. Ak klub poruší pravidlá, nemôže sa ocitnúť v šedej zóne. Musí presne vedieť, čo môže očakávať a to aj vylúčenie z Ligy majstrov," napísal Rummenigge v nedeľnom stĺpčeku periodika Welt am Sonntag.



Rummenigge pripomenul, že návrh vytvorenia dane z luxusu sa minie účinkom. "Bude to naozaj trest pre kluby ako Manchester City, či Paríž St. Germain? Veď peniaze v týchto kluboch nehrajú úlohu," podotkol 66-ročný bývalý nemecký reprezentant.