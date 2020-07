Rummenigge skritizoval UEFA, vyzval k modifikácii finančnej fair play

Mníchov 27. júla (TASR) - Šéf správnej rady Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge skritizoval Európsku futbalovú úniu (UEFA) za to, akým spôsobom riešila kauzu Manchestru City a vyzval k úprave pravidla o finančnej fair play.



Športový arbitrážny súd (CAS) pred dvomi týždňami vyhovel odvolaniu anglického klubu a zrušil mu dvojročný zákaz účinkovania v európskych klubových súťažiach, ktorý predtým dostal od UEFA za vážne porušenie pravidiel finančnej fair play a licenčných predpisov. Podľa verdiktu CAS boli obvinenia nepodložené a niektoré už aj premlčané.



"Citizens" čelili podozreniu z nadhodnotenia sponzorských zmlúv, no napokon sa prísnemu trestu vyhli. Dostali iba pokutu za to, že nedostatočne spolupracovali s vyšetrovateľmi. "Vyzerá to tak, že UEFA neodviedla dobrú prácu. Od rôznych zdrojov som sa dozvedel, že obvinenia voči City neboli v závere dobre naformulované," citovala Rummeniggeho agentúra DPA.



Šéf Bayernu je však rád, že tréner City a bývalý kouč Bayernu Pep Guardiola bude môcť kormidlovať manchesterský tím v Lige majstrov. Na druhej strane pravidlo o finančnej fair play potrebuje podľa neho aktualizáciu vzhľadom na uplynulú kauzu. "Keď sme pravidlo o finančnej fair play pred desiatimi rokmi zavádzali, bolo naším cieľom, aby žiaden klub neutrácal viac peňazí, než dokáže zarobiť. Tento princíp by mal byť v centre pozornosti aj dnes. Preto musíme toto pravidlo modifikovať," vyhlásil Rummenigge. "Musíme nájsť také pravidlo, ktoré budú všetci akceptovať - hráči, agenti i kluby. V konečnom dôsledku budú z finančnej fair play všetci profitovať."