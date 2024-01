Ruský majiteľ AS Monaco skúma možnosti predaja klubu

Monaco 22. januára (TASR) - Futbalový klub AS Monaco by mohol zmeniť majiteľa. Ruský miliardár Dmitrij Rybolovlev si podľa francúzskych médií už najal služby finančnej poradenskej firmy, aby posúdila ponuky záujemcov o priebežne štvrtý klub tabuľky Ligue 1.



Rybolovlev je vlastník monackého klubu od roku 2011. "Väčšinový vlastník AS Monaco začal skúmať strategické alternatívy v snahe zhodnotiť svoj podiel. Nie je zaručené, že analýza povedie k akýmkoľvek transakciám, týkajúcich sa klubu," uviedol klub podľa agentúry AP.