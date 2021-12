Rusnák so Salt Lake City nezabojuje o MLS Cup

finále Západnej konferencie play off MLS



Portland Timbers - Real Salt Lake 2:0 (1:0)



Góly: 5. Mora, 61. Moreno, ČK: 79. Herrera (Salt Lake)



/A. Rusnák (Salt Lake) odohral celý zápas/

New York 5. decembra (TASR) - Real Salt Lake v základnej zostave s Albertom Rusnákom neuspel vo finále Západnej konferencie play off zámorskej futbalovej MLS, na ihrisku Portlandu Timbers prehral 0:2.Slovenský reprezentant odohral celý duel po tom, ako v strede týždňa ukončil 10-dňovú karanténu. Tú musel absolvovať po pozitívnom teste na koronavírus. Vo finále MLS Cupu sa hráči Portlandu stretnú s víťazom súboja medzi New York City a Philadelphiou Union, ktorý je na programe v nedeľu o 21.00 SEČ.