Ruttensteiner dočasne povedie izraelskú futbalovú reprezentáciu

Tel Aviv 19. júla (TASR) - Novým trénerom izraelskej futbalovej reprezentácie sa stane Rakúšan Willibald Ruttensteiner, súčasný športový riaditeľ vo funkcii dočasne nahradí krajana Andreasa Herzoga. Zmena ešte podlieha schváleniu Izraelským futbalovým zväzom, podľa agentúry APA by však malo ísť o formalitu.



Ruttensteiner povedie Izrael na jeseň v zápasoch 2. skupiny B-divízie Ligy národov, v ktorej si zmeria sily so Slovenskom, Škótskom a Českom. So zverencami Pavla Hapala sa 93. tím svetového rebríčka stretne 7. septembra doma a 14. októbra sa predstaví na Slovensku. Okrem toho čaká Izraelčanov semifinálový duel baráže EURO 2020 proti Škótsku (8. októbra).