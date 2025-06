Rymarenko prestúpil do Zbrojovky Brno: Ich ponuka ma zaujala najviac

Brno 4. júna (TASR) - Slovenský futbalista Martin Rymarenko si vyskúša prvýkrát v kariére zahraničný angažmán. Dvadsaťšesťročný útočník prestúpil z MFK Dukla Banská Bystrica do Zbrojovky Brno.



Rymarenko má za sebou najvydarenejšiu sezónu v najvyššej slovenskej súťaži. V drese Banskobystričanov strelil 13 ligových gólov v 31 zápasoch, čím prekonal 12 presných zásahov z ročníka 2023/24. „Mal som aj iné ponuky, ale tá z Brna ma zaujala najviac. Z Banskej Bystrice sa poznám s trénerom brankárov Tomášom Čechovičom, ktorý mi povedal slová chvály nielen na klub, ale tiež na fanúšikov a mesto. Chcem Zbrojovke pomôcť najviac, ako to pôjde,“ uviedol Rymarenko krátko po podpise pre klubový web účastníka druhej najvyššej českej ligy.



Brno obsadilo v nedávno skončenej sezóne konečné 7. miesto. Zbrojovka nepostúpila medzi českú elitu ani na druhý pokus. „Vieme, že potrebujeme zvýšiť konkurenciu v ofenzíve. Rymarenkov príchod by nám s tým mal výrazne pomôcť. V predošlých sezónach strelil spolu 28 gólov, navyše sa dokáže prispôsobiť rôznym štýlom hry. Preto sme radi, že takého hráča budeme mať v kádri,“ vyjadril sa k príchodu novej posily športový riaditeľ Zbrojovky Martin Jiránek.