Saarbrücken vyradil po Bayerne aj Frankfurt a je vo štvrťfinále

Saarbrücken 6. decembra (TASR) - Futbalisti Saarbrückenu sa postarali o ďalšie veľké prekvapenie v Nemeckom pohári. Po tom, čo v 2. kole senzačne vyradili Bayern Mníchov, prešli v stredu aj cez ďalšieho bundesligistu Eintracht Frankfurt, ktorý zdolali doma 2:0.



Hráči treťoligového klubu sa tak prebojovali už do štvrťfinále pohárovej súťaže. Nad Bayernom zvíťazili začiatkom novembra 2:1, keď otočili z 0:1 a postup im zariadil v šiestej minúte nadstaveného času Marcel Gaus. Proti Frankfurtu mali zápas už viac pod kontrolou. Prvý gól z 20. minúty im síce neuznal VAR pre faul, no po hodine hry ich poslal do vedenia Kai Brunker a v 79. minúte upravil na 2:0 Luca Kerber. Hostia dohrali v desiatich, keď v závere videl červenú Noel Futkeu.