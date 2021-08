Sabitzer prestúpil z Lipska do Bayernu Mníchov

Mníchov 30. augusta (TASR) – Rakúsky futbalista Marcel Sabitzer prestúpil z RB Lipsko do Bayernu Mníchov. Dvadsaťsedemročný stredopoliar podpísal zmluvu do 30. júna 2025, podľa agentúry DPA za neho Bavori zaplatili 15 miliónov eur. V novom tíme sa stretne so svojím bývalým trénerom Julianom Nagelsmannom.



„Marcel Sabitzer má všetko, čo náš klub potrebuje. Navyše, pozná filozofiu trénera Nagelsmanna, takže mu to uľahčí aklimatizáciu," povedal riaditeľ Bayernu Oliver Kahn.