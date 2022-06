Futbalista Sadio Mane zrejme opustí Liverpool

Liverpool 4. júna (TASR) - Futbalista Sadio Mane z FC Liverpool má údajne namierené do Bayernu Mníchov. Ešte minulý týždeň to naznačil francúzsky denník L'Équipe, sám senegalský futbalista potvrdil odchod na tlačovej konferencii pred Pohárom afrických národov, v ktorom si jeho Senegal zahrá proti Beninu. Nekonkretizoval však, kam chce odísť.



Tridsaťročný ofenzívny hráč je v anglickom klube od roku 2016. "Tak ako všetci ostatní som aj ja na sociálnych sieťach a vidím komentáre. Asi 60 až 70 percent Senegalčanov chce, aby som opustil Liverpool. Urobím to, čo chcú. Uvidíme čoskoro, nemáme sa kam ponáhľať," povedal Mane.