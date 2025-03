Saka by sa mal vrátiť do zostavy Arsenalu v dueli s Fulhamom

Londýn 31. marca (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Bukayo Saka by sa po dlhej pauze zavinenej zranením mal vrátiť do zostavy Arsenalu v utorňajšom dueli Premier League proti Fulhamu. Podľa trénera "kanonierov" Mikela Artetu v londýnskom derby možno nastúpi od začiatku, informovala o tom agentúra AP.



Saka utrpel vlani v decembri zranenie zadného stehenného svalu a musel sa podrobiť operácii. Pre Arsenal to bola citeľná strata, v najvyššej anglickej súťaži momentálne stráca na vedúci FC Liverpool 12 bodov. V Lige majstrov ho čaká štvrťfinálová konfrontácia s obhajcom trofeje Realom Madrid, úvodný zápas je na programe o týždeň na Emirates Stadium.