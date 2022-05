Salihamidžič potvrdil Lewandowského zámer odísť z Bayernu Mníchov

Mníchov 14. mája (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski definitívne nepredĺži kontrakt s Bayernom Mníchov, ktorý mu platí do leta 2023. Športový riaditeľ nemeckého klubu Hasan Salihamidžič to potvrdil v sobotu pred stretnutím záverečného 34. bundesligového kola vo Wolfsburgu. Vylúčil však, že by úradujúci majster pustil 33-ročného kanoniera už toto leto, hoci o rok zaňho nedostane žiadnu prestupovú čiastku.



Lewandowski sa po vypršaní zmluvy stane voľným hráčom a intenzívne sa špekuluje, že by mohol zamieriť do FC Barcelona. "Lewa mi povedal, že nemieni prijať našu ponuku na predĺženie kontraktu a že chce odísť z nášho klubu. V budúcnosti si chce vyskúšať iné pôsobisko. Má však zmluvu do leta budúceho roka a to je fakt. Náš postoj bol v tomto vždy jasný," povedal Salihamidžič pre Sky TV.



Podľa portálu Sport1 sa už Poliakov agent Pini Zahavi ústne dohodol s Barcelonou na kontrakte na tri roky. Španielske noviny Sport informovali, že Bayern znížil svoju požiadavku na 35 až 40 miliónov eur, zatiaľ čo podľa periodika Mundo Deportivo môže suma narásť v prípade záujmu ďalších klubov. Vyššia čiastka by bola pre Kataláncov problém vzhľadom na ich dlhy.