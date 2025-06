Sancho po konci hosťovania opustí Chelsea, zrejme sa vráti do ManUtd

Londýn 3. júna (TASR) - Anglický futbalista Jadon Sancho nebude v nasledujúcej sezóne obliekať dres FC Chelsea. Dvadsaťpäťročný krídelník, ktorý prišiel na Stamford Bridge vlani v auguste na hosťovanie z Manchestru United, sa s predstaviteľmi londýnskeho klubu nedokázal dohodnúť na podmienkach ďalšej spolupráce.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, vedenie Chelsea zamietlo možnosť získať Sancha na trvalý prestup. Jeho zmluva o hosťovaní zahŕňala opciu vo výške 25 miliónov libier (približne 29,65 mil. eur). Podľa The Athletic však klub nebol schopný dosiahnuť s hráčom dohodu a "The Blues" teraz musia zaplatiť Manchestru United penalizáciu vo výške päť miliónov libier (5,93 mil. eur).



Chelsea skončila v uplynulej sezóne v tabuľke Premier League na štvrtom mieste a vyhrala Konferenčnú ligu UEFA, pričom Sancho strelil vo víťaznom finále proti Betisu Sevilla (4:1) tretí gól Londýnčanov. Anglický reprezentant, ktorý prišiel do Manchestru v roku 2021 za 73 miliónov libier (86,58 mil. eur) z Borussie Dortmund, nedokázal počas sezóny podávať konzistentné výkony. V 41 vystúpeniach v drese Chelsea strelil päť gólov a pridal 10 asistencií.



Sancho sa zrejme vráti na Old Trafford, jeho kontrakt s United platí do roku 2026. „Červení diabli“ majú aj možnosť využiť opciu na predĺženie zmluvy o ďalší rok.