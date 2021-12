Futbalista Sane by rád získal trofej Ligy majstrov

Mníchov 26. decembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Leroy Sane sa teší z podpory vedenia Bayernu Mníchov. "Celé vedenie klubu, aj Uli Hoeness, mi signalizovali absolútnu podporu. To nie je v každom klube samozrejmosťou," cituje slová 25-ročného krídelníka agentúra dpa.



S jedenástimi gólmi a dvanástimi prihrávkami vo svojej druhej sezóne od prestupu z Manchestru City sa Sane stal pevnou súčasťou základnej zostavy Juliana Nagelsmanna. "S trénerom mám skvelý vzťah. Stále mi ukazuje, ako byť v systéme ešte užitočnejším a ako sa spolu s tímom zlepšovať," pokračoval.



Sane by okrem bundesligy získal rád titul aj v Lige majstrov: "Tu rozhodujú maličkosti a aktuálna forma. Ešte ho nemám a preto je motivácia o to väčšia. Spolu s Manchestrom City a Liverpoolom je Bayern jedným z najsilnejších klubov v Európe."