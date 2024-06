Sane chce pokračovať v Bayerne aj po skončení budúcej sezóny

Mníchov 3. júna (TASR) - Nemecký futbalista Leroy Sane by rád pokračoval v Bayerne Mníchov aj po skončení sezóny 2024/2025. Uviedol to v pondelkovom rozhovore pre športový magazín Kicker.



Dvadsaťosemročný krídelník odohral v uplynulom ročníku za Bavorov 42 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal desať gólov. Kontrakt s klubom, ktorý povedie nový tréner Vincent Kompany, mu vyprší na budúce leto. "V posledných týždňoch som dosť často spomínal, ako veľmi ma baví hrať za Bayern. Už sme viedli prvé rozhovory a po majstrovstvách Európy v nich budeme pokračovať," citovala Saneho agentúra DPA.



Nemec prišiel do Bayernu v lete 2020 z Manchestru City. Odohral zaň celkovo 175 zápasov, strelil 48 gólov a pripísal si 50 asistencií.