Sane nechce predĺžiť zmluvu s Manchestrom City

Manchester 19. júna (TASR) - Ofenzívny stredopoliar Manchesteru City Leroy Sane odmietol podpísať predĺženie platnosti kontraktu a aktuálne druhý tím anglickej futbalovej Premier League plánuje opustiť. V piatok to na tlačovej konferencii potvrdil tréner "Citizens" Pep Guardiola.



Dvadsaťštyriročnému nemeckému reprezentantovi vyprší platnosť zmluvy v lete 2021. Záujem o jeho služby prejavil Bayern Mníchov. "Chce ísť do iného klubu. Neviem, či prestúpi už počas tohto leta, alebo až keď mu vyprší kontrakt," vyhlásil Guardiola. Ten neskrýval z rozhodnutia mladíka mierne sklamanie: "Keď dáme niekomu ponuku, je to preto, že ho chceme. Mám ho veľmi rád, no on túži po iných zážitkoch." Informovala agentúra DPA.