< sekcia Šport
Santos odvolal trénera Xaviera po domácej prehre 0:6 s Vasco Da Gama
Santos, slávny klub Pelého a v súčasnosti aj Neymara, klesol po prehre na 15. miesto tabuľky brazílskej najvyššej súťaže, dva body nad pásmo zostupu.
Autor TASR
Santos 18. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový klub Santos odvolal trénera Clebera Xaviera po nedeľnej domácej prehre 0:6 s tímom Vasco da Gama. Po tomto stretnutí opustil domáci útočník Neymar ihrisko v slzách. Klub vo vyhlásení poďakoval 58-ročnému koučovi, ktorý sa ujal funkcie v apríli, za odvedené služby a poprial mu veľa šťastia v ďalšej kariére.
Santos, slávny klub Pelého a v súčasnosti aj Neymara, klesol po prehre na 15. miesto tabuľky brazílskej najvyššej súťaže, dva body nad pásmo zostupu. Tridsaťtriročný Neymar, bývalý útočník Barcelony a Paríža St. Germain, sa v januári vrátil do materského klubu po krátkom pôsobení v Saudskej Arábii. V júni predĺžil zmluvu so Santosom do konca tohto roka. Informácie priniesla agentúra AP.
Santos, slávny klub Pelého a v súčasnosti aj Neymara, klesol po prehre na 15. miesto tabuľky brazílskej najvyššej súťaže, dva body nad pásmo zostupu. Tridsaťtriročný Neymar, bývalý útočník Barcelony a Paríža St. Germain, sa v januári vrátil do materského klubu po krátkom pôsobení v Saudskej Arábii. V júni predĺžil zmluvu so Santosom do konca tohto roka. Informácie priniesla agentúra AP.