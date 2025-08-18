Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Šport

Santos odvolal trénera Xaviera po domácej prehre 0:6 s Vasco Da Gama

.
Na snímke Cleber Xavier. Foto: TASR/AP

Santos, slávny klub Pelého a v súčasnosti aj Neymara, klesol po prehre na 15. miesto tabuľky brazílskej najvyššej súťaže, dva body nad pásmo zostupu.

Autor TASR
Santos 18. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový klub Santos odvolal trénera Clebera Xaviera po nedeľnej domácej prehre 0:6 s tímom Vasco da Gama. Po tomto stretnutí opustil domáci útočník Neymar ihrisko v slzách. Klub vo vyhlásení poďakoval 58-ročnému koučovi, ktorý sa ujal funkcie v apríli, za odvedené služby a poprial mu veľa šťastia v ďalšej kariére.

Santos, slávny klub Pelého a v súčasnosti aj Neymara, klesol po prehre na 15. miesto tabuľky brazílskej najvyššej súťaže, dva body nad pásmo zostupu. Tridsaťtriročný Neymar, bývalý útočník Barcelony a Paríža St. Germain, sa v januári vrátil do materského klubu po krátkom pôsobení v Saudskej Arábii. V júni predĺžil zmluvu so Santosom do konca tohto roka. Informácie priniesla agentúra AP.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné