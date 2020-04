Sarri venoval rodnému mestu 4000 respirátorov

Rím 8. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Juventusu Turín Maurizio Sarri sa zapojil do boja proti pandémii koronavírusu. Svojmu rodnému mestu Figline v Toskánsku daroval 4000 respirátorov.



Kouč úradujúceho talianskeho majstra spoločne so svojou rodinou a priateľmi vyzbierali peniaze, ktoré potom venovali komunite distribuujúcej ochranné masky obyvateľstvu. Sarrimu sa za dar poďakovala starostka mesta Giulia Mugnaiová, informovala agentúra SID. Figline síce nepatrí medzi najviac postihnuté oblasti Talianska, no v Toskánsku je celkovo nedostatok ochranných pomôcok.



V Taliansku hlásili v stredu popoludní vyše 135.000 nakazených a viac než 17.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 208 krajinách/územiach potvrdených viac ako 1,44 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 83.000 osôb.