Juventus zvíťazil nad AS Rím 2:0 v 21. kole Serie A

sumáre - 21. kolo



Atalanta Bergamo - FC Turín 3:3 (3:2)

Góly: 15. Iličič, 19. Gosens, 21. Muriel – 43. Belotti, 45.+1 Bremer, 85. Bonazzoli



Sassuolo Calcio - Spezia Calcio 1:2 (1:1)

Góly: 25. Caputo – 39. Erlič, 78. Gyasi

/L. Haraslín nastúpil v drese domácich v 39. minúte/



Juventus Turín – AS Rím 2:0 (1:0)

Góly: 13. Ronaldo, 69. Ibanez (vl.)



Rím 6. februára (TASR) - V sobotnom stretnutí 21. kola talianskej futbalovej Serie A zvíťazil Juventus Turín nad AS Rím 2:0. V 13. minúte sa presadil Cristiano Ronaldo, ktorý v prvom polčase nepremenil ďalšie dve vyložené šance. V prvom prípade zastavila jeho strelu žrď a v druhom pozorný brankár Pau Lopez. V 69. minúte padol na Allianz Stadium druhý gól. Prihrávka striedajúceho Dejana Kuluševského mierila na Ronalda, no ešte pred portugalským útočníkom ju stihol v sklze do bránky poslať obranca AS Roger Ibanez.Juventus sa po víťazstve posunul na tretiu priečku tabuľky, kde vystriedal svojho sobotňajšieho súpera. Turínčania strácajú na AC Miláno štyri body a na lídra súťaže Inter Miláno päť.Futbalisti Sassuola prehrali v domácom zápase so Speziou 1:2. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín prišiel na ihrisko v drese zdolaného tímu v 39. minúte, keď nahradil Jeremieho Bogu.V ďalšom stretnutí remizovala Atalanta Bergamo s FC Turín 3:3.