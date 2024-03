Sauer predĺžil zmluvu s Feyenoordom do roku 2028: Vnímam to ako odmenu

Rotterdam 1. marca (TASR) - Slovenský futbalista Leo Sauer predĺžil zmluvu s Feyenoordom Rotterdam. Osemnásťročný mládežnícky reprezentant podpísal s holandským klubom nový kontrakt s platnosťou do júna 2028.



"Klub ako Feyenoord sa neodmieta. Štadión, fanúšikovia, organizácia - všetko je fantastické a je radosť tu hrať. Predĺženie zmluvy vnímam ako odmenu a prejav dôvery. Uplynulý rok ubehol veľmi rýchlo, teraz som v prvom tíme a na tejto úrovni sa každodenne veľa učím. Teraz je mojou úlohou naďalej tvrdo pracovať, potom dostanem svoje šance a budem môcť ukázať, čoho som schopný," uviedol Sauer pre oficiálny web úradujúceho šampióna holandskej Eredivisie.



Sauer pôsobí vo Feyenoorde od leta 2022, keď najskôr prišiel na hosťovanie z MŠK Žilina a následne ho klub získal na trvalý prestup. Od augusta 2023 je súčasť A-tímu a hneď pri svojom debute proti Sparte Rotterdam zaznamenal premiérový presný zásah, ktorým vyrovnal na 2:2. V septembri minulého roka si odkrútil premiéru v Lige majstrov a v októbri si vyslúžil od trénera Francesca Calzonu prvú pozvánku do reprezentačného A-tímu, no debut v závere kvalifikácie ME nezažil.