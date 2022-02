Savvidis dostal podmienečný trest za vtrhnutie na ihrisko so zbraňou

Solún 24. februára (TASR) - Majiteľ gréckeho futbalového klubu PAOK Solún dostal 25-mesačný podmienečný trest za to, že v roku 2018 vtrhol na ihrisko so zbraňou. Ivan Savvidis bizarným spôsobom reagoval na to, že v 90. minúte zápasu gréckej ligy proti AEK Atény PAOK-u neuznali gól.



Savvidis si už odpykal trojročný dištanc, ktorý mu udelilo vedenie gréckej najvyššej súťaže. Súdny proces s grécko-ruským podnikateľom niekoľkokrát odložili. Civilný súd v Solúni ho napokon usvedčil z toho, že vstúpil na štadión so smrtonosnou zbraňou a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody. Informovala o tom agentúra AFP.