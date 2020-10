Schalke čaká na triumf v bundeslige už 22 zápasov

Berlín 31. októbra (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 Gelsenkirchen sa ani na 22. pokus nedočkal víťazstva v bundeslige. Nepomohlo mu ani polčasové vedenie 1:0 v piatkovom zápase 6. kola proti Stuttgartu (1:1). Schalke tak zaznamenalo druhú najhoršiu sériu v ligovej histórii.



Horšiu mala iba Tasmania Berlín s 31 zápasmi bez víťazstva v rokoch 1965 a 1966. "Po zápase mali všetci hlavy dole. Mali sme iné očakávania a veľmi sme chceli vyhrať. Hrali sme dobre s loptou, no stále máme problémy vo finálnej fáze. V prvom polčase sme mali dobrý pressing, po prestávke to už tak nešlo. Keď sa pozriete na celý zápas, 1:1 je asi spravodlivý výsledok," citovala agentúra DPA trénera Schalke Manuela Bauma.



Hráči už majú za sebou ťažké zápasy s Bayernom Mníchov (0:8), RB Lipsko (0:4) a uplynulý víkend s Borussiou Dortmund (0:3). Veria, že výsledky sa dostavia v najbližšom období a podarí sa im zlomiť nepriaznivú sériu. "Ja týmto číslam v skutočnosti nevenujem pozornosť. Znamená to, že sa pozeráte dozadu a to nemá zmysel. Musíme myslieť pozitívne," povedal Baum.



Schalke je v tabuľke po 6. kolách na predposlednom mieste s dvoma bodmi. V ďalšom zápase cestuje na ihrisko Mainzu, ktorý doposiaľ nezískal ani bod.