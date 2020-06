Schalke negatívnym rekordom prepísalo klubovú históriu

Gelsenkirchen 15. júna (TASR) - Futbalisti Schalke 04 ťahajú najdlhšiu bundesligovú sériu bez víťazstva v histórii klubu. V nedeľu zaznamenali v domácom súboji s Bayerom Leverkusen remízu 1:1 a na trojbodový zápis čakajú už 13 stretnutí. Prekonali tak negatívny klubový rekord zo sezóny 1993/1994, keď nevyhrali dvanásťkrát za sebou.



Schalke pritom nebolo v súboji s favoritom ďaleko od cenného triumfu, pretože Daniel Caligiuri v 51. minúte premenil penaltu a dostal domácich do náskoku. Skóre ale uzavrel vlastným gólom Juan Miranda deväť minút pred vypršaním riadneho hracieho času. Stále tak platí, že Schalke vyhralo naposledy 17. januára nad Borussiou Mönchengladbach. Odvtedy nazbieral tím z Gelsenkirchenu iba šesť bodov, ale aj tak je v tabuľke deviaty vďaka vydarenej prvej polovici sezóny. V decembri mu patrila dokonca tretia priečka.



"V tejto situácii je pre nás dôležité zbierať každý bod, takže remíza s Leverkusenom nie je neúspech. Ukázali sme dnes mentálnu silu a to je jediná cesta, ako môžeme prekonať momentálnu krízu," povedal bezprostredne po zápase kapitán Caligiuri. Jeho tím sa musel v stretnutí s Bayerom zaobísť až bez desiatich zranených hráčov. "Už som to aj prestal počítať," glosoval nepríjemnú zdravotnú situáciu v kabíne kouč Schalke David Wagner, ktorý v náročnej situácii umožnil ligové premiéry Canovi Bozdoganovi i Jonasovi Hofmannovi.



Leverkusen bojuje o miestenku v budúcej edícii Ligy majstrov, po zisku bodu sa dostal na štvrtú priečku o bod pred Mönchengladbach. "Určite sme dnes nemali svoj najlepší deň. Myslím si, že viac ako bod sme si dnes ani nezaslúžili," kriticky zhodnotil výkon hostí šéf obrany Bayeru Sven Bender.



Schalke sa najbližšie predstaví v stredu vo Frankfurte, Leverkusen v ten istý deň privíta Kolín nad Rýnom.