Schalke zrušilo letné turné v Číne pre obavy z koronavírusu

Gelsenkirchen 26. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 Gelsenkirchen zrušil plánované letné turné v Číne. Dôvodom sú obavy z nového koronavírusu.



"Momentálne je cesta do tejto krajiny vylúčená, ale bolo by pekné, ak by sa situácia upokojila a mohli sme vycestovať," citovala športového riaditeľa Schalke Jochena Schneidera agentúra DPA.



Nový koronavírus sa rozšíril z mesta Wu-chan, v Číne sa ním nakazilo 77.658 ľudí.