Schär predĺžil zmluvu s Newcastlom do júna 2026: Som nadšený

Newcastle 3. apríla (TASR) - Švajčiarsky futbalista Fabian Schär predĺžil zmluvu s Newcastlom United do konca júna 2026. Tridsaťtriročný obranca patrí k najdlhšie pôsobiacim hráčom súčasného kádra. Do klubu v Premier League prišiel v júli 2018 zo španielskeho Deportiva La Coruna.



Za „straky“ odohral 221 súťažných duelov a strelil 19 gólov. „Som nadšený, že môžem predĺžiť svoj pobyt v tomto tíme. Boli to veľmi dobré týždne pre všetkých v Newcastli po zisku Carabao Cupu a som veľmi šťastný, že teraz podpisujem ďalšiu zmluvu s týmto úžasným klubom. Je to už moja siedma sezóna a každý vie, ako šťastný som v klube a ako komfortne sa cítim v meste. Veľmi sa teším, že v tom budem pokračovať. Teraz je čas sústrediť sa na budúcnosť a dokončiť sezónu čo najlepšie,“ povedal Schär pre oficiálny klubový web.



V mužstve pôsobí i slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Tridsaťšesťročný gólman odchytal v tejto sezóne 10 ligových stretnutí a pätkrát si udržal čisté konto.