Schick po odchode opôr: Momentálne nie sme v pozícii bojovať o titul

Leverkusen 31. júla (TASR) - Český futbalista Patrik Schick verí, že odchod Granita Xhaku bude pre Bayer Leverkusen pred začiatkom sezóny najväčšou stratou. Dvadsaťdeväťročný útočník zároveň v rozhovore pre Sky Germany uviedol, že klub momentálne nie je pripravený bojovať o titul v Bundeslige.



Počas leta prišiel nemecký majster zo sezóny 2023/2024 o viacero opôr. Do kádra anglického majstra z Liverpoolu putovali ofenzívny hráč Florian Wirtz a obranca Jeremie Frimpong, ďalší obranca Jonathan Tah posilnil Bayern Mníchov. „Tí najdôležitejší hráči odišli, čo je citeľné. Dúfam, že sa nám podarí ešte posilniť. Momentálne nie sme v pozícii bojovať o titul,“ citovala pohľad Schicka agentúra DPA. V lete skončil na lavičke majstra sezóny 2023/24 aj španielsky tréner Xabi Alonso, ktorý zamieril do Realu Madrid. Vo funkcii ho nahradil holandský kouč Erik ten Hag.



Podľa českého reprezentanta bude tímu najviac chýbať stredopoliar Granit Xhaka, ktorý sa vráti do Premier League v drese Sunderlandu. „Pre mňa ako útočníka bol najdôležitejší Florian, jeho kvality nedokážeme nahradiť. Pre tím ako celok však bude najväčšou stratou práve Granit. Bol to líder, skrátka najdôležitejší a najskúsenejší hráč,“ dodal český reprezentant.



V prípravnom stretnutí nastúpilo už aj niekoľko nových posíl vrátane brankára Marka Flekkena, obrancu Jarella Quansaha či 19-ročného mladíka Ibrahima Mazu. Schick sa podľa vlastných slov bude snažiť pomáhať novým spoluhráčom svojimi skúsenosťami. Američan Malik Tillman, ktorý by mal byť náhradou za talentovaného Wirtza, zatiaľ v drese Bayeru nenastúpil.