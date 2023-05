Schmadtke sa stal novým športovým riaditeľom FC Liverpool

Liverpool 30. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool oficiálne oznámil, že novým športovým riaditeľom klubu sa stal Jörg Schmadtke. Päťdesiatdeväťročný Nemec prichádza na Anfield Road po viac ako štvorročnom pôsobení v rovnakej funkcii v bundesligovom Wolfsburgu.



Schmadtke nastúpi na novú pozíciu od 1. júna po úspešnom vybavení formalít súvisiacich s pracovným povolením. "Chcel by som Jörga privítať v Liverpoole s vedomím, že prinesie bohaté vedomosti a skúsenosti do funkcie, v ktorej môžu byť tieto vlastnosti pre neho aj pre nás len prínosom. Jörg bude spolupracovať s naším oddelením futbalových operácií, ktoré bude naďalej poskytovať podporu Jürgenovi Kloppovi v súlade s neustálou snahou o ďalší rast a rozvoj klubu vo všetkých oblastiach," uviedol riaditeľ klubu Mike Gordon.



Na poste športového riaditeľa "The Reds" vystrieda Juliana Warda, ktorý sa s klubom rozlúči po takmer jedenástich rokoch. "Julianovi želáme do budúcnosti všetko dobré a ďakujeme mu za všetko, čo pre FC Liverpool počas uplynulých rokov urobil," dodal Gordon.