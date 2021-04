Schranz skóroval pri výhre Jablonca nad MFK Karviná

Sumáre:



Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc 2:2 (2:0)

Góly: 2. Valenta, 11. Havel - 63. Gonzalez (z 11m), 79. Danek

Králik celý zápas, Meszáros do 82. min + ŽK - Macík celý zápas/



Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Góly: 66. Azevedo (z 11m), 75. Tetour - 10. Klíma

Dancák za hostí celý zápas + ŽK



FK Jablonec - MFK Karviná 3:0 (3:0)

Góly: 9. SCHRANZ (z 11 m), 21. Doležal, 41. Pleštil

Schranz celý zápas + gól, Považanec do 86. min - Mazáň a Mikuš celý zápas, Herc celý zápas + ŽK, Čmelík do 67. min

Praha 20. apríla (TASR) – Slovenský futbalista Ivan Schranz skóroval v utorkovom zápase 28. kola českej ligy pri výhre Jablonca nad MFK Karviná 3:0. Dvadsaťsedemročný útočník sa presadil v 9. minúte, keď premenil penaltu a zaznamenal jedenásty ligový gól v sezóne. Jablonec sa vďaka výhre posunul na 2. miesto tabuľky, tretia Sparta Praha má o dva body menej, no k dobru dve stretnutia.