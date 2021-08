Schranz zažíva vydarený štart: Dúfal som, že sa vrátim v dobrej forme

Ivan Schranz, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz zažíva úspešný štart do novej sezóny. Po úvodných troch zápasoch najvyššej českej súťaže sa so štyrmi gólmi usadil na čele tabuľky strelcov. Útočník pražskej Slavie verí, že si dobrú formu prenesie aj do nadchádzajúceho asociačného termínu, v ktorom národný tím čaká trojica duelov kvalifikácie MS 2022 proti Slovinsku, Chorvátsku a Cypru." uviedol v rozhovore pre futbalsfz.sk Schranz, ktorý sa v dueli s Teplicami blysol hetrikom. Po zranení, keď ho vyradil stehenný sval, sa tak vrátil na súťažné trávniky vo výbornej streleckej forme: "Schranz prestúpil do Slavie v lete z Jablonca a v novom tíme sa rýchlo udomácnil. Aj vďaka jeho gólom si "" držia stopercentnú bilanciu - po troch ligových zápasoch majú na konte deväť bodov. "" poznamenal Schranz, ktorý má v útoku konkurenciu v podobe hráčov ako Stanislav Tecl, Jan Kuchta, Abdallah Sima a Michael Krmenčík: "V minulom ročníku bojoval o korunu kráľa strelcov českej ligy. Nastrieľal 13 gólov, o dva presné zásahy ho predbehol Jan Kuchta s Adamom Hložekom. "" povedal 27-ročný zakončovateľ pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Okrem domácej súťaže čakajú Slaviu aj zápasy play off Európskej ligy proti Legii Varšava. "Pomaly sa blíži asociačný termín, v ktorom slovenskú reprezentáciu čaká kvalifikačný trojzápas proti Slovinsku, Chorvátsku a Cypru. Podľa Schranza to budú všetko náročné súboje: "