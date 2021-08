Šéf Barcelony Laporta verí, že sa klubové financie podarí stabilizovať

Barcelona 16. augusta (TASR) - Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Joan Laporta považuje finančnú situáciu "blaugransa" za vážnu, ale nie beznájdenú. Problematické sú najmä platy, ktoré dosiahli astronomickú výšku a vedenie čakajú zložité vyjednávania s hráčmi.



Vysoké dlhy, ktoré dosiahli úroveň 1,35 miliardy eur zapríčinili odchod Lionela Messiho. Argentínčan sa nedohodol na novej zmluve a zamieril do Paríža St. Germain. Podľa Laportu za to nesie zodpovednosť predchádzajúci šéf klubu Josep Bartomeu. "Výdavky na platy dosahujú 103 percent celkových príjmov. Je to o 20 až 25 percent viac ako u našich konkurentov," povedal Laporta podľa agentúry AP.



Hoci ho čakajú ťažké rozhovory s hráčmi, ktorých musí presvedčiť, aby súhlasili s krátením platov, verí, že v sa podarí finančnú situáciu stabilizovať: "Potrvá to niekoľko rokov, ale vyriešime to. Neobávame sa, práve naopak. Máme obrovskú motiváciu. Je to výzva, ale zvládneme to."