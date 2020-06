Futbalová Liga národov bez divákov? Šéf lekárskej komisie UEFA je za

Mníchov 29. júna (TASR) - Jesenné zápasy futbalovej Ligy národov ako aj prípravné stretnutia by sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu mali hrať pred prázdnymi tribúnami. Myslí si to šéf Lekárskej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) Tim Meyer.



Niektoré krajiny ako Srbsko a Bielorusko zvažovali prítomnosť divákov na štadiónoch, budú však musieť rešpektovať pokyny UEFA. "Zatiaľ ešte nepadol verdikt ohľadom účasti divákov na zápasoch. Vyzerá to však, že v tomto roku ešte súťaže pod patronátom UEFA nebudú s ľuďmi na tribúnach. Bolo by to priveľké riziko," vyhlásil Meyer.



Pri augustovom vyvrcholení Ligy majstrov v Lisabone nevidí problém, aby limitovaný počet divákov mohol vidieť zápasy naživo. "Ide o zápasy v jednej krajine, kde je nižšie riziko prenosu nákazy ako pri cestovaní naprieč celou Európou, čo je aj prípad Ligy národov," dodal Meyer.



Slovensko sa v 2. skupine B-divízie LN stretne s ČR, Izraelom a Škótskom. Po úvodnom domácom stretnutí s českým rivalom sa zverenci trénera Pavla Hapala predstavia 7. septembra na trávniku Izraela (20.45). V októbri čakajú Slovákov dva zápasy, 11. októbra zamieria do Škótska (20.45) a o tri dni neskôr privítajú doma Izrael (20.45). Skupinu zakončia dvomi novembrovými duelmi, 15. novembra doma proti Škótsku (15.00) a o tri dni neskôr na pôde ČR (20.45).