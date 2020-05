Šéflekár Lazia poprel, že klub počas obmedzení porušil pravidlá

Rím 14. mája (TASR) - Šéflekár Lazia Rím Ivo Pulcini poprel, že klub talianskej futbalovej Serie A počas pandémie koronavírusu porušil pravidlá. Účastník najvyššej súťaže podľa talianskeho denníka Corriere della Sera trénoval ako tím, hoci až do 18. mája sa hráči môžu pripravovať iba individuálne. V Laziu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.



Pulcini tvrdí, že ak by Lazio porušilo stanovené pravidlá, už by ďalej nemohol vykonávať funkciu šéflekára. "Prečítal som si ten článok. Použili k nemu starú fotografiu. Vedenie klubu ma ubezpečilo, že neprišlo k žiadnemu porušeniu pravidiel. Ak by sme nedodržali stanovené nariadenia, musel by som zobrať na seba zodpovednosť a odstúpiť," uviedol šéf medicínskeho tímu Lazia, ktoré je najväčším prekvapením tohto ročníka Serie A. Figuruje na druhom mieste tabuľky so stratou jediného bodu na Juventus Turín.