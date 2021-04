Sergio Ramos je opäť zranený, problémy má s ľavým lýtkom

Madrid 1. apríla (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Sergio Ramos utrpel zranenie lýtka v marcových reprezentačných zápasoch. Informoval o tom vo štvrtok jeho zamestnávateľ Real Madrid.



Vážne je tak ohrozená jeho účasť v úvodnom štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021 proti FC Liverpoolu (6. apríla) i štart v EL Clasicu (10. apríla). Španieli, súper SR na EURO 2020, v stredu vyhrali nad Kosovom 3:1. Na ihrisku jasne dominovali, hoci v ich základe chýbal kapitán Ramos. Ten vybehol na ihrisko až v závere a pripísal si už 180. štart v národnom drese. Na rekordéra v počte medzištátnych duelov, Egypťana Ahmeda Hassana mu chýbajú už iba štyri zápisy. "Je dôležité nastúpiť na reprezentačný duel, aj keď by to bolo hoci len na minútu. Je to vždy rozhodnutie trénera," reagoval Rsmos. Kouč Luis Enrique k tejto téme povedal: "Bolo to čisto technické rozhodnutie. Ramos sa vrátil po zranení a dal som prednosť iným. To je celé. On je líder a zaslúži si prekonávať všetky rekordy. Ale hrať budú vždy tí, ktorí sú v najlepšom stave."



Po zápase však prišli zlé správy. "Po súboji som na ploche vyklusával a zacítil som bolesť v ľavom lýtku. Ak tam bude niečo vážne, nebudem môcť pomôcť mužstvu v dôležitých zápasoch v tejto sezóne," napísal 35-ročný Ramos na sociálnej sieti. Klub v oficiálnom komuniké nešpecifikoval dĺžku absencie, len potvrdil zranenie.