Serie A pozná nový harmonogram, Juventus bude hrať s Laziom 20. júna

Rím 1. júna (TASR) - Predstavitelia talianskej futbalovej Serie A zverejnili kalendár obnovenej sezóny. Ako prví proti sebe nastúpia v sobotu 20. júna hráči Parmy v kádri aj so slovenským stredopoliarom Jurajom Kuckom proti FC Turín.



V ten istý deň by sa mal ešte konať aj duel Hellas Verona - Cagliari. V Serii A zostáva odohrať do konca sezóny 124 duelov. Niektoré sa pre očakávané vysoké teploty v júli a auguste budú začínať až o 21.45 h.



V tabuľke je na čele Juventus Turín, ktorý sa snaží získať deviaty majstrovský titul v rade. Iba o bod za "starou dámou" je Lazio Rím s obrancom Denisom Vavrom. Šláger dvoch hlavných súperov v boji o titul je na programe presne mesiac po obnovení súťaže 20. júla. Správu priniesla agentúra AP.