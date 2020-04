Seriu A by mohli dohrať na jednom štadióne v Ríme

Rím 16. apríla (TASR) – Sezóna v talianskej futbalovej Serii A by mohla pokračovať v jedinom meste. Talianska futbalová federácia (FIGC) zvažuje možnosť, že by sa po reštarte ligy všetky zvyšné zápasy najvyššej súťaže odohrali na jednom štadióne v Ríme.



Seriu A prerušili pre šíriaci sa nový koronavírus, ktorý si vyžiadal v krajine vyše 21 000 obetí. FIGC už vypracovala rozvrh obnovenia profesionálnych súťaží po tom, ako sa 3. mája skončí celoštátna karanténa z dôvodu pandémie koronavírusu.



"Uvažujeme o možnosti, že by sme vylúčili zápasy v severnom Taliansku," uviedol prezident FIGC Gabriele Gravina pre La Gazzetta dello Sport. Federácia chce zabrániť, aby sa hrali stretnutia v Miláne, Bergame a Turíne, teda v ligových mestách, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou.



FIGC rozdelila plán obnovenia profesionálnych futbalových súťaží do troch fáz. V prvej podstúpia všetci hráči, tréneri a ďalší zamestnanci klubov testy na ochorenie COVID-19. Až keď bude vylúčené riziko nákazy, začne sa druhá fáza, v ktorej budú tímy izolované v tréningových centrách, aby sa mohli pripravovať v malých skupinách.



Tieto zariadenia, ako aj športové haly či hotely budú vydezinfikované. Po určitom čase sa spustia hromadné tréningy a po niekoľkých týždňoch v tretej fáze aj zápasy.



V Taliansku evidovali k štvrtkovému ránu 165 155 osôb s ochorením COVID-19, nákaze podľahlo v krajine 21 645 ľudí.