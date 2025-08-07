< sekcia Šport
Šeško sa stane hráčom ManUtd, klub súhlasil s čiastkou 85 miliónov eur
Dvadsaťdvaročný útočník, ktorý si doteraz obliekal dres RB Lipsko, podpíše s Manchestrom zmluvu do júna 2030.
Autor TASR
Manchester 7. augusta (TASR) - Slovinský futbalista Benjamin Šeško sa definitívne stane hráčom Manchestru United. Anglický klub súhlasil s prestupovou čiastkou v celkovej hodnote 85 miliónov eur. Vo štvrtok o tom informovali britské médiá i renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Dvadsaťdvaročný útočník, ktorý si doteraz obliekal dres RB Lipsko, podpíše s Manchestrom zmluvu do júna 2030. V piatok má na Old Trafford absolvovať lekársku prehliadku a v sobotu je na programe oficiálne predstavenie. Manchester za Slovinca zaplatí 76,5 milióna eur, na ďalších 8,5 milióna si účastník Bundesligy príde na bonusoch.
Šeško pôsobil v Lipsku od leta 2023 a odohral zaň 87 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 39 gólov. „Červených diablov“ uprednostnil pred Newcastlom United aj napriek tomu, že klub sa v novej sezóne nepredstaví v žiadnej z európskych súťaží. „Straky“ budú hrať prestížnu Ligu majstrov.
