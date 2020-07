Setienovi vedenie klubu dôveruje aj po strate titulu

Barcelona 18. júla (TASR) - Tréner Quique Setien povedie futbalistov FC Barcelona až do konca sezóny. "Blaugranas" v tejto sezóne ušiel ligový titul, no vedenie klubu na piatkovej mimoriadnej schôdzi podržalo Setiena vo funkcii. Informoval o tom portál Football Espana.



Šešťdesiatjedenročný kormidelník prišiel do Barcelony v januári, pred koronavírusovou pauzou bol jeho tím na čele tabuľky o dva body pred Realom Madrid. Po obnove súťaže však Barcelončania stratili body po remízach v Seville, Vigu a doma s Atleticom Madrid, to ich v konečnom zúčtovaní stálo titul, ktorý oslávil vo štvrtok Real.



Barcelone je v hre o poslednú trofej, keď sa v auguste predstaví na záverečnom turnaji Ligy majstrov. V ceste jej však stojí Neapol, ktorý v domácom zápase vybojoval remízu 1:1.