Setien poprel správy o napätej atmosfére v šatni FC Barcelona

Madrid 29. júna (TASR) – Tréner futbalistov FC Barcelona Quique Setien trvá na tom, že jeho vzťah s hráčmi je dobrý napriek správam o napätej atmosfére v šatni katalánskeho veľkoklubu. Problémový je údajne najmä vzťah argentínskeho lídra Lionela Messiho so Setienovým asistentom Ederom Sarabiom.



Ostrá výmena názorov mala nasledovať po sobotňajšej remíze na pôde Celty Vigo, po ktorej stráca Barcelona dva body na vedúci Real Madrid. Televízne zábery tiež ukázali, že Messi ignoroval a odvrátil sa od Sarabiu, keď dával hráčom pokyny počas prestávky na občerstvenie.



„Vždy sú nejaké spory, rovnako ako v živote, pretože všetci máme svoj vlastný spôsob, ako vnímame veci a ako rozmýšľame. No to je normálne. Ani ja som nebol hráč, s ktorým sa pracovalo ľahko. Dôležité je presvedčiť každého, aby bojoval za spoločnú vec. Myslím si, že komunikácia je v poriadku a osobitným incidentom neprikladám veľkú váhu," uviedol Setien na pondelňajšej tlačovej konferencii.



Tréner zároveň potvrdil, že v nedeľu sa uskutočnil ďalší míting s hráčmi. „Rozprávali sme sa o mnohých veciach, no zamerali sme sa na futbal, ako robiť veci lepšie, na situáciu, v akej sa nachádzame, že nepremieňame dominanciu na ihrisku na góly, čo vedie k nervozite a frustrácii."



Barcelona figuruje na druhej priečke La Ligy s dvojbodovým mankom za Realom, v utorok ju čaká ďalší náročný duel, keď na svojom štadióne privíta tretie Atletico Madrid.