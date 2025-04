Ševčenko neuspel vo voľbách do VV UEFA

Belehrad 3. apríla (TASR) – Bývalý ukrajinský futbalista Andrij Ševčenko vo štvrtok neuspel vo voľbách do výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA). Ševčenko, bývalý hráč AC Miláno a držiteľ Zlatej lopty z roku 2004, získal iba 15 z 55 možných hlasov. Kandidoval ako jeden z piatich uchádzačov na dve uvoľnené miesta s mandátom do roku 2027.



Miesta, o ktoré sa uchádzal, predtým zastávali zástupcovia Ukrajiny a Španielska – bývalý prezident Ukrajinskej futbalovej federácie Andrij Pavelko a bývalý viceprezident UEFA Luis Rubiales. Španielsko si svoje zastúpenie vo výbore udržalo vďaka Rafaelovi Louzánovi, ktorý získal 32 hlasov. Druhé miesto pripadlo prezidentovi Izraelskej futbalovej federácie Moshemu Zuaresovi (31 hlasov). Vlani na kongrese UEFA v Paríži patrila Ukrajina medzi niekoľko členských krajín, ktoré nepodporili návrh umožňujúci prezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi zostať vo funkcii až do roku 2027.



Otvorenou otázkou pre UEFA zostáva, kedy a za akých podmienok sa ruské tímy môžu vrátiť do medzinárodných súťaží. Zákaz ich účasti bol zavedený krátko po začiatku ruskej vojenskej invázie na územie Ukrajinu vo februári 2022. UEFA a FIFA v tom čase úspešne argumentovali pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS), že ponechanie ruských tímov v súťažiach by mohlo spôsobiť chaos, keďže niektoré európske krajiny odmietali proti nim nastúpiť. Prezident FIFA Gianni Infantino vo svojom prejave na kongrese UEFA vyjadril nádej, že Rusko sa čoskoro vráti na medzinárodnú futbalovú scénu: „Znamenalo by to, že všetko je vyriešené a zavládol mier.“ Zaujímavosťou je, že vo štvrtkovom vydaní nového rebríčka FIFA figuruje Rusko na 36. mieste a oproti decembrovému vydaniu so polepšilo o 3,95 bodu za víťazstvá v prípravných zápasoch proti Grenade a Zambii.



V samostatných voľbách do výkonného výboru UEFA s mandátom na štyri roky uspeli zástupcovia Estónska, Arménska, Holandska, Talianska, Nemecka a Fínska. UEFA zároveň zvolila nórsku prezidentku futbalovej federácie Lise Klavenessovú za členku výboru na novovytvorené miesto vyhradené pre ženské kandidátky.



Na kongrese boli navyše schválené finančné správy a správa auditu za finančný rok 2023/24, ako aj plán na finančný rok 2025/26. Informácie priniesla agentúra AP.