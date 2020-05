SFZ neudelil Nitre a Žiline licencie pre súťaže UEFA a Fortuna liga

Bratislava 29. mája (TASR) - Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na štvrtkovom zasadnutí v Bratislave neudelil licenciu futbalovým klubom MŠK Žilina a FC Nitra pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligy súťažného ročníka 2020/2021. Slovenský futbalový zväz (SFZ) o tom v piatok informoval v úradnej správe.



"POLK neudelil licenciu pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligu súťažného ročníka 2020/2021 FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii, ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií. Uvedené kluby majú právo voči rozhodnutiu POLK podať odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK) do 12. júna 2020 vrátane," uvádza sa v úradnej správe číslo 46.



Uvedené licencie dostali ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, MFK Ružomberok, FK Senica, ŠKF Sereď, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky licenčných kritérií.



POLK tiež podmienečne udelil licenciu pre štart v II. lige mužov súťažného ročníka 2020/2021 klubom MFK Dukla Banská Bystrica, FK Dubnica, KFC Komárno, FC Petržalka, FK Poprad a ŠTK 1914 Šamorín a uložil im opatrenie, aby do 15. júla 2020 predložili účtovnú závierku klubu za finančný rok 2019. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, zaháji konanie o odobraní udelenej licencie a akceptovaná nebude prihláška klubu do súťažného ročníka 2020/2021.



Vzhľadom na neudelenie licencie pre klubové súťaže UEFA a FL 2020/2021 klubu MŠK Žilina v likvidácii, POLK neudelil licenciu pre štart v II. lige mužov 2020/2021 ani B-družstvu mužov MŠK Žilina.