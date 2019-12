SFZ podľa českého portálu uvoľnil Guľu do Plzne

Plzeň 17. decembra (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) uvoľnil podľa informácií českého portálu isport.cz trénera reprezentácie do 21 rokov Adriana Guľu do Viktorie Plzeň. Tá hľadá nástupcu doterajšieho kouča Pavla Vrbu, ktorý po jesennej časti ukončil svoju anabázu a mieri do bulharského Ludogorca Razgrad.



Podľa portálu došlo k dohode medzi majiteľom plzenského klubu Tomášom Paclíkom a prezidentom SFZ Jánom Kováčikom v utorok. "Horúčkovito sa rokovalo na najvyššej úrovni. Ku konsenzu došlo v popoludňajších hodinách. Hlavným bodom diskusie bola podľa dobre informovaného zdroja čiastka, za ktorú je slovenská strana ochotná pustiť Guľu do Česka. Slováci údajne požadovali sumu 200.000 eur, výsledná suma má však nakoniec byť nižšia. Teraz už nič nebráni k uzavretiu viacročného kontraktu s Plzňou. Guľa je momentálne v Londýne, v stredu sa má presunúť do západočeskej metropoly a v kanceláriách Doosan arény podpísať najväčšiu zmluvy svojej kariéry," informoval isport.cz.



O odchode Vrbu sa hovorilo už dlhšie, takisto aj o plzenskom záujme o Guľu. Viktoria prezimuje na druhom mieste najvyššej českej súťaže o šestnásť bodov za vedúcou Slaviou Praha. Štyridsaťštyriročný Guľa vedie tím SR 21 od mája 2018, po štyroch odohraných zápasoch kvalifikácie ME 2021 ho dotiahol na štvrtú priečku v skupine. V minulosti koučoval Trenčín a Žilinu, ktorú doviedol v sezóne 2016/2017 k fortunaligovému titulu.