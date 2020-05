SFZ spúšťa turnaj pre fanúšikov elektronických športov

Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) pripravil tri špeciálne turnaje pre vyznávačov elektronických športov pod názvom SFZ Home Challenge v hre PES 2020. Víťazi si budú môcť zmerať sily v atraktívnom súboji proti slovenskému reprezentantovi, ktorý naživo odvysiela FutbalnetTV či Twitch. Hrať sa bude na herných konzolách PS4.



"Prostredníctvom tohto turnaja chce strešná organizácia futbalu na Slovensku poslať ľuďom správu, že futbal prežije, že hrať sa dá aj z domu a stretnúť reprezentanta a vyzvať ho na duel, je možné aj v online priestore. Z hráčov prisľúbili účasť Róbert Mak, Ondrej Duda a Juraj Kucka. Hrať sa bude aj o zaujímavé ceny," informuje oficiálny web SFZ.



Turnaje sa budú konať v piatky, kvalifikačná časť v čase od 11.00 do 17.00, finále je na programe o 18.00 a následne si víťaz zmeria sily so slovenským reprezentantom a duel odvysiela naživo FutbalnetTV a Twitch. Turnaje majú aj svoje názvy - Fortuna Home Challenge (22. mája), SLSP Home Challenge (29. mája) a 11teamsports Home Challenge (5. jún).



Do turnaja sa môže zaregistrovať iba hráč s trvalým pobytom na Slovensku a kvóta na jeden hrací deň je maximálne 128 hráčov. Štartovné je voľné. Jeden zápas bude trvať 10 minút (2x5 min).