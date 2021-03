Sheffield United potvrdil koniec trénera Wildera

Londýn 14. marca (TASR) - Anglický futbalový prvoligista Sheffield United potvrdil odchod trénera Chrisa Wildera. Ten tak zanechal mužstvo na poslednom mieste tabuľky so 14 bodmi z 28 duelov.



Wilder pôsobil v Sheffielde United päť rokov a dotiahol z tretej ligy až do Premier League. V minulej sezóne s ním skončil v tabuľke na deviatom mieste. V poslednom čase mal však napäté vzťahy s majiteľom Abdullahom Bin Musa'ad Bin Abdulazizom Al Saudom. Podľa komuniké klubu sa "obe strany vzájomne dohodli na rozviazaní zmluvy".



"Byť trénerom Sheffieldu bola špeciálna vec a nikdy na to nezabudnem. V roku 2016 som dostal šancu a som rád, že sm boli úspešní. Dvakrát sme postúpili a v PL sme dosiahli najlepšie umiestnenie v klubových dejinách. Každému, kto k tomu prispel sa chcem poďakovať," citovala Wildera agentúra DPA.