Shudeiwa si odbije premiéru v dvadsaťjednotke:

Šamorín 13. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Fares Shudeiwa si odbije premiéru v reprezentácii do 21 rokov. Tím trénera Jaroslava Kentoša čakajú prípravné stretnutia s Chorvátskom (16.11.) a o štyri dni neskôr v Hradci Králové s českými rovesníkmi.



Trénerský tím mal Shudeiwu v hľadáčiku už dlhšie. Jeho nominácii na predošlé zrazy vystavili stopku zdravotné problémy. "Mal som viaceré problémy. Raz sa týkali členka, potom zas zadného stehenného svalu. Ťahalo sa to celkom dlho, vlastne celý rok. Som veľmi rád, že som konečne pripravený a zdravotne fit," povedal pre futbalsfz.sk mladý stredopoliar na sústredení v Šamoríne. V roku 2021 reprezentoval Slovensko v kategórii do 19 rokov a na mládežníckej úrovni si zahral aj za Česko. Na klubovej úrovni pôsobí v druholigovej Jihlave. "Som pevne rozhodnutý, že chcem reprezentovať Slovensko. Myslím si, že český tím poznám veľmi dobre, s niektorými hráčmi z nominácie som aj hral. Chorvátov naopak nepoznám vôbec," povedal Shudeiwa.



"Som veľmi vďačný, že tu môžem byť. V prvom rade je to pre mňa veľká česť a som aj rád, že mi to umožnil zdravotný stav," dodal ofenzívny stredopoliar.