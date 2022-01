Siedmi hráči AS Monaco mali pozitívny test na koronavírus

Paríž 1. januára (TASR) - Až sedem futbalistov AS Monaco malo deň pred zápasom 3. kola Francúzskeho pohára proti druholigovému Quevilly-Rouen pozitívny test na koronavírus. Napriek tomu by sa mal nedeľný duel uskutočniť podľa plánu, uviedla agentúra AP.



Vedenie klubu Ligue 1 informovalo, že ani jeden z pozitívne testovaných hráčov nejaví príznaky ochorenia COVID-19. Všetci siedmi futbalisti nastúpili do izolácie.