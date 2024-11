Škorvánková pred prípravným dvojzápasom s Gréckom: Chceme uspieť

Senec 27. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky ťahali v barážovom dvojzápase s Walesom za kratší koniec a tak môžu využiť novembrový asociačný termín na prípravné stretnutia. Zverenky trénera Petra Kopúňa sa dvakrát stretnú s Gréckom, prvý duel je na programe vo štvrtok 28. novembra o 17.30 h v NTC Senec. Podľa skúsenej Dominiky Škorvánkovej chcú Slovenky najmä predviesť svoju hru a proti súperovi uspieť.



Premiéru v národnom tíme si môže "odkrútiť" Nina Matušicová, ktorá sa pozvánke sa veľmi potešila. "Pokiaľ ma tréner pošle na ihrisko budem veľmi šťastná a zároveň sa budem snažiť podať čo najlepší výkon," uviedla pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). V nominácii na prípravný dvojzápas figurujú okrem nej aj ďalšie tri novicky – Janka Červíková, Nina Korimová a Szilvia Nagyová.



Po dlhšej pauze spôsobenej zranením sa do reprezentácie vracia skúsená Dominika Škorvánková. "Som šťastná, že môžem byť opäť s babami. Proti Grécku chceme predviesť našu hru a uspieť," vyhlásila kapitánka tímu.



Asistent trénera Michal Švihorík priznal, že vypadnutie z bojov o ME v baráži s Walesom ešte stále mrzí, ale už sa sústredia na Grécko. Zápasy s týmto súperom môžu veľa ukázať smerom k budúcnosti. "Dva a pol roka sme nemali žiadny prípravný kemp, hrali sme všetko iba ostré zápasy. Sme radi, ale hlavne vďační, že môžeme začleniť do tímu nové mladšie hráčky. Časť z nich určite dostane priestor v zápasoch," povedal Švihorík.



Druhý duel s Gréckom je na programe 1. decembra o 13.00 h takisto v Senci.