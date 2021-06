Škótsky reprezentant Tierney podpísal novú zmluvu s Arsenalom

Londýn 25. júna (TASR) - Škótsky futbalový reprezentant Kieran Tierney podpísal novú zmluvu s Arsenalom Londýn. Podľa medializovaných informácií by malo ísť o kontrakt na päť rokov.



„Sme veľmi radi, že sme sa s Kieranom dohodli na novej dlhodobej zmluve. Každý, kto ho videl hrať hneď rozpozná, že je to hráč s enormnými schopnosťami," citoval portál 90min.de slová technického riaditeľa Edua.



Dvadsaťštyriročný obranca prišiel do Londýna v roku 2019 z Celticu Glasgow za 27 miliónov eur. V drese kanonierov odohral do tejto chvíle 62 stretnutí.