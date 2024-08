Škriniar je blízko prestupu z Paríža St. Germain do Al Nassr

Paríž 26. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar je blízko prestupu z Paríža St. Germain do saudskoarabského tímu Al Nassr. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sú oba kluby už dohodnuté a čaká sa len na potvrdenie samotného hráča.



Dvadsaťdeväťročný stopér prišiel do Paríža vlani z Interu Miláno. V uplynulej sezóne odohral za PSG 32 zápasov vo všetkých súťažiach, do prvých dvoch duelov novej sezóny však nezasiahol. V piatkovom stretnutí Ligue 1 proti Montpellieru (6:0) ho tréner Luis Enrique nezaradil ani na zápasovú súpisku.



V Al Nassr pôsobia portugalský kanonier a päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo, senegalský útočník Sadio Mane, chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič, španielsky obranca Aymeric Laporte či brazílski legionári Anderson Talisca, Alex Telles a Bento.